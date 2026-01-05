Сподели close
Да гласуваш е супер важно, но е само половината работа. Истинското предизвикателство ще бъде да защитим вота от манипулации.

За да не позволим никой да разпилее енергията за промяна, “Ти броиш" събира най-голямата “армия" от защитници на вота. Това написа съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев

Той призова хората да се запишат като изборни наблюдатели на предстоящите предсрочни парламентарни избори в платформата "Ти броиш". 

"Знаете ли къде трябва да се състои най-масовият национален протест, онзи с най-голямо въздействие върху бъдещето ни? Мястото му е във всяка от 12 000+ изборни секции из цялата страна, в деня на следващите избори, когато и да е той", написа депутатът.