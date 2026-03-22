За последните десет години 12 деца са пострадали от токови удари заради опасни каскади по енергийна инфраструктура. Други са загинали. Със затоплянето на времето рискът от каскади, вдъхновени от социалните мрежи, се увеличава. Ето защо доставчикът на ток в Западна България започна кампания срещу новата тендеция за опасни селфита от електрически стълбове. Подкрепят я и лекарите от "Пирогов", които разказаха колко сериозно и скъпо е лечението на пострадалите.Въпреки че пръв поглед на тинейджърите изкачването по електрически стълбове може да изглежда атрактивно и безобидно, то крие реален риск за живота.Радослав Цветков, изп. директор на "Електроразпределителни мрежи Запад“: "Неслучайно на всеки един от тези стълбове има табелка - "Опасно за живота". Зад мен стълбът е 20 киловолтов или 20 000 волта. Изключително опасно напрежение. Достатъчно е човек да го доближи с тяло или предмет, дори без да се докосва, за да се образува волтова дъга."Подобен е случаят на момче, което условно ще наречем Иван, защото не желае да застава пред камера с лицето и истинското си име. Заедно с приятел преди три години, когато е на 16 г., решават да рисуват графити по товарни влакове."За да погледна накъде да минем, се качвам на една стълба върху цистерна на товарен влак и от няколко метра разстояние, сигурно още не съм бил напълно отгоре, се получава волтова дъга, тя ме отблъсква, падам на земята в безсъзнание за няколко минути", разказа пред БНТ Иван.С 60% изгаряния, счупване на гръбнака и счупени ребра Иван е откаран в "Пирогов". Остава в реанимация два месеца. Оцелява по чудо."С всички тези травми, шансът отначало е бил много малък да оживея. Родителите ми се притесняваха, аз самият в болницата не съм осъзнавал в какво положение съм напълно, но не е била хубава картинката въобще", добави момчето.За съжаление това не е единственият случай в клиниката по изгаряния.Проф. Мая Аргирова, началник на Клиника по изгаряния и пластична хирургия в "Пирогов": "Обикновено това са широкоплощни изгаряния, на площ над 60% от телесната повърхност, почти винаги дълбоки, много малък процент повърхностно изгаряне. Подлежат на многократно оперативно лечение, като тези операции са свързани със загуба на голямо количество кръв и биопродукти са необходими за възстановяването на пациентите."Лечението е изключително скъпо и се измерва в хиляди евро, заради съпътстващите материали и процедури, които не се покриват от Здравната каса. Най-често пациентите са деца на възраст между 12 и 17 години."Тези пациенти, деца на практика, отсъстват от училище за дълъг период, цялото семейство е ангажирано с лечението", каза проф. Аргирова.Продължава с използването на специално бельо, инжекции, а когато децата са по-малки и с операции заради растежа."Голяма роля освен организма ми, са изиграли, лекарите, сестрите, професор Аргирова и санитарите в "Пирогов", понеже аз сам два-три месеца в стая, тогава не можех да се виждам със семейство, в реанимацията, та те ме държаха и психически добре и съм страшно благодарен", споделя Иван.Това, което е спасило живота на Иван, е, че волтовата дъга не е минала през тялото му, а го е отблъснала."Общо взето зависимостта е такава, че когато говорим за 20 000 волта е достатъчно едно разстояние от порядъка на 20 см., за да се образува електрическа дъга и да порази човека. Социалните мрежи играят голяма роля в това младежта да го прави, подрастващите гледат такива видеа, на хора качващи се по влакове, вагони, в чужбина особено и си мислят, че е доста готино, че всеки може да го направи и изглежда безобидно", заяви Радослав Цветков.Иван и семейството му и до днес плащат цената на тази опасна мода. А специалистите обясняват, че тези места са изключително рискови, дори за тях самите."Това е щанга за проверка на отсъствието на напрежение, виждате нейната структура каква е, тя е изцяло изолирана и всъщност издава звук, който показва на нашите служители, че има напрежение. Не трябва да оставаш със самосъзнанието, че знаеш всичко", разказа изп. директор на "ЕРМ Запад“.От дружеството също така не препоръчват да сме в близост до електрически стълбове, защото заради промяна в атмосферните условия, те могат да бъдат опасни, дори ако иначе са обезопасени.