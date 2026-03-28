33-годишният Илиан Димитровот от Годеч се нуждае от подкрепа в тежка битка с коварно заболяване, сигнализират негови приятели екипа наВ края на 2024 г. на Илиан е поставена тежката диагноза - рак на белия дроб в 4-ти стадий. Той се е борил с болестта чрез таргетна терапия, която давала надежда и довела до ремисия на състоянието му. Наскоро заболяването отново се е активирало и започнало бързо да прогресира.Налага се Илиан по спешност да замине за Германия, където като последна възможност ще започне комбинирано лечение с лъчетерапия и химиотерапия.Разходите за лечението обаче са изключително високи и непосилни за неговото семейство. Затова близките му се обръщат с призив към хората с добри сърца да помогнат, за да може младият мъж да продължи своята битка.Всеки, който има възможност и желание да помогне, може да го направи и чрез дарение по следната банкова сметка:Получател: Илиян Бориславов ДимитровIban: BG13BPBI79401092357302През утрешния ден (28.03) от 10:00 часа в залата на градския стадион в Годеч ще се проведе благотворителен турнир.