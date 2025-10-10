ЗАРЕЖДАНЕ...
Да помогнем на Станимира да живее без болка
©
Преди година животът на Станимира Бикова, едва на 26 години, се преобръща след тежка катастрофа. При инцидента тя получава множество травми, най-тежката от които е счупване на десния крак (дясната бедрена кост и тибия).
Въпреки поредицата от операции и дългите месеци лечение, няма костно срастване.
Днес Станимира може да ходи, но с трудност и болка, тъй като няма пълно костно срастване – лекарите поставят диагноза голямокостна псевдоартроза.
След множество консултации е предложено лечение в специализирана клиника в Турция, където може да се извърши операция за смяна на пирона и костна присадка от хълбочния гребен.
Само тази интервенция дава реален шанс Станимира да се възстанови напълно и отново да ходи нормално и без болка.
Нужната сума за операцията и престоя е непосилна за семейството ѝ. Затова се обръщаме с молба за подкрепа.
Може да дарите с карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut:
https://pavelandreev.org/campaign/pomogni-na-stanimira
Банка: Allianz Bank
IBAN: BG62BUIN95611000742767
BIC: BUINBGSF
Получател:
Фондация Павел Андреев
Основание:
Станимира Бикова
Включете се в онлайн базара на платформата:
https://www.facebook.com/groups/pavelandreevbggroup/?ref=share
Още от категорията
/
Цветан Цеков: Производителите на плодове и зеленчуци ще получат 7,4-те милиона евро от кризисния резерв на ЕС, но сумата няма как да компенсира загубите
09.10
Николай Василев: Категорично няма нужда да се вдигат данъците, проблемът е в разходната част на бюджета
09.10
Д-р Иванова: Употребата на вейп, райски газ и наркотици води до тежки увреждания на здравето и психиката ви
09.10
Д-р Георги Миндов: Личните лекари трябва да имат право да отписват пациенти в случай на агресия
09.10
Директорът на Берое Иван Николов: Нашата идея е състезателките ни да усетят нивото на световния баскетбол
09.10
Инж. Шопов: Когато къщата ти бъде отнесена от вода, имаш право да заведеш иск държавата да възстанови стойността й
08.10
Опасна красота: Масови проверки при маникюристките заради гел лаковете, ето какви са санкциите
08.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.