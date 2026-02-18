Дацов: Има отказ от правене на антиинфлационна политика, това е проблем
"Хората могат да направят разлика кой ги мами с популистки обещания и популистко говорене и кой действително разбира какво трябва да се прави. Когато някой политик използва термина "антиинфлационна политика“, той знае какво прави. Когато някой говори за контрол на цените, знайте, че това ще го платите скъпо", каза Дацов.
Според Фискалния съвет на България има четири възлови области, в които служебното правителство трябва да събере информация и да напише доклади, за да може следващото редовно правителство за започне работа с "летящ старт".
"Това е хоризонтална административна реформа. Това е реформа в пенсионното осигуряване, където много ясно трябва да се каже, че вторият стълб е бъдещето на тази система. След това здравеопазване и образование, където нещата изискват отново да бъдат направени преоценки на моделите на съществуване", каза Дацов.
За вдигането на заплатите с 5%, както беше гласувано, няма пари, затова не е направено, смята Дацов. "Тези пари не могат да бъдат осигурени със сегашния закон", коментира Дацов.
