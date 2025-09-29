ЗАРЕЖДАНЕ...
Дацов: На ръба сме на прегряване на икономиката, вървим в "ботушите" на румънците
© NOVA
"Проблем за следващия бюджет е, че не знаем как ще влезем в годината. Държавната план сметка има два стълба. Единият е макроикономически, той балансира нещата. Другият е свързан със заплатите и какви услуги гражданите ще получат срещу данъците си", каза пред NOVA той.
"Всички анализи показват, че сме на ръба на прегряване на икономиката. Трябва да се влезе с поне с -2% дефицит, което означава 4% от БВП. Инфлацията се дължи на прегряването на пазара на труда. За охлаждането трябва да се свият разходите и да намалее дефицита", обясни Дацов.
Още по темата
/
Дянков и Дацов за препоръките на МВФ по отношение на плоския данък – прогресивното облагане би разместило цялата данъчна система
26.09
Манолов, КТ "Подкрепа": Съгласен съм осигуровката за пенсии да скочи с 1% още от 1-ви януари, но на МВФ отдавна нищо не дължим
24.09
Дянков: По-висока от очакваната инфлация може да намали бюджетните дефицити, но ефектът е временен и зависи от няколко фактора
18.09
Още от категорията
/
Зам.-министърът на образованието: МОН иска да засили възпитателната функция, въвеждането на час по добродетели и религии е част от това
28.09
Данъчните дават възможност еднократно да подадете нова данъчна декларация – остават 2 работни дни
28.09
Адм. Ефтимов на конференция на НАТО: Трябва да сме много внимателни, когато инвестираме в дронове и анти-дрон системи
28.09
Калин Стоянов: Господин Радев, недостойно е да пращате жена да Ви брани, дори и да е вицепрезидент
27.09
Полицията сваля номера и отнема свидетелството за регистрация, ако не платите тол глобата веднага
27.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Йотова: Светът днес поздравява чудесните български спортисти!
22:53 / 28.09.2025
Нека помогнем на Йоана!
22:50 / 28.09.2025
Гуцанов: Не трябва да се вдигат каквито и да е данъци!
21:42 / 28.09.2025
Археолог: България e единствената европейска страна, която няма с...
21:06 / 28.09.2025
Пореден протест в Плевен заради безводието
19:38 / 28.09.2025
Камен Донев: Моментната стойност е много голяма, надявам се да е ...
19:31 / 28.09.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.