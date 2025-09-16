ЗАРЕЖДАНЕ...
Дацов: Няма друг вариант освен да се вдигнат данъците или да се поемат нови дългове
По думите му този месец по принцип е спокоен за показателя. В България няма антиинфлационна политика, заяви той.
Инфлацията се поражда от динамиката на доходите, подчерта Дацов.
"Ако намалее правителствената активност, инфлацията доста силно ще намалее и ще се свие. Когато има 25-26% нарастване на работните заплати в публичния сектор и когато има между 18 до 25-26% нарастване на заплатите в останалите сектори, то е нормално инфлацията да се качи. Инфлацията се поражда от увеличаването на доходите", отчете финансистът пред bTV.
Дацов е категоричен, че няма друг вариант освен да се вдигнат данъците или да се поемат нови дългове, защото събираемостта няма как да се повиши особено много на този етап.
"Разговорът за бюджета за 2026 г. закъснява, което издава несигурност в партиите", категоричен е финансистът.
Той предупреди, че у нас намалява производителността на труда, а България губи позиции да изнася. В същото време имаме ръст от 4-5% на вноса на стоки за потребление.
"В момента има голямо потребление, а няма производство", заяви Дацов.
Според него в енергетиката има много зависимости, които трябва да се осветлят. В икономиката трябва да има баланси, за да няма диспропорции, коментира още експертът от Фискалния съвет.
