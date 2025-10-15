ЗАРЕЖДАНЕ...
Дацов: Няма връзка между парите по "Боташ" и средствата за младите лекари
©
"Имаме 10-15 дни до внасянето на бюджета в Народното събрание. Трябва да са направени преговорите между министерството на финансите и другите министерства и да се сглобява целия документ. В момента нямаме такова послание, а на базата на макроикономическата рамка бизнесът си прави бюджетите за догодина“.
По думите му няма опасност за влизането в еврозоната въпреки политическите трусове.
Още по темата
/
Секретарят на Радев за Борисов: Твърди, че е обикновен депутат с болки в колената, а отишъл да говори точно за "Турски поток"
07.10
Илиян Василев: Договорът с "Боташ" потопи "Булгаргаз", само едно нещо го държи. Няма измъкване
02.10
Експерти за договора с "Боташ" и има ли място за притеснения, свързани с платежоспособността на "Булгаргаз"
01.10
Виктор Димчев: Нагласена е скрита приватизация на "Булгаргаз" от "професионалния енергиен екип" на президента Радев
30.09
Бивш енергиен министър: Не може да изядеш 3 риби на Босфора и да се върнеш с 13-годишен договор
16.07
Росен Христов след 7 часа разпит: Въпросът е защо договорът с "Боташ" не се използва пълноценно
10.07
Експерт: Таксата, която плащаме на "Боташ", оскъпява газа с 20% и той става непродаваем в Югоизточна Европа
10.07
Росен Христов за претърсванията в дома му заради "Боташ": Взеха ми всичките средства за комуникация, това е персонална атака
09.07
Още от категорията
/
Асен Александров от Сдружение на директорите в средното образование: Забраната за достъп до социални мрежи на децата е безсмислена, ако не се контролира
10:38
Отново студ в България
14.10
Меглена Плугчиева: Проблемът е в начина на управление, който води до тотално неуправление и занемаряване на Природен парк "Витоша"
14.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Иван Анчев: СГП отказа да образува производство по сигнала за рус...
22:03 / 14.10.2025
Костадинов: Правителството е пред разпад! Нови избори!
19:21 / 14.10.2025
Делян Пеевски: Готови сме да поемем своята отговорност за управле...
19:23 / 14.10.2025
Актуални теми
Стефанов 24
преди 31 мин.
Дацов прави хората на глупаци. Нали ако фалира държавното дружество , турците ще го осъдят.Кой ще плаща - държавата от бюджета,от ХОРАТА! Е? За това няма пари за лекарите,учителите,за ДЕЦАТА!! Ненормалниците от НС пак заговориха за избори! Кой ги плаща? Те ли със заплати по 10000лв или хората?
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.