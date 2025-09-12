Има 36 сигнала за корупционни действия от страна на полицейски служители. Това заяви днес по време на парламентарния контрол министърът на вътрешните работи Даниел Митов."Образувани са 109 досъдебни производства, има 306 сигнала за корупционни действия", каза министър Митов, допълвайки, че 30 сигнала от тях са приети за основателни. В резултат на това са образувани 29 досъдебни производства за корупционни действия."Срещу 145 служители са образувани досъдебни производства, уволнени са 21 и на 171 са наложени други дисциплинарни наказания. По част от тях разследването продължава. За 486 служители е установено, че сигналите са неоснователни", обясни Митов.През 2024 година са прегледани над 7 млн. видеофайла от камерите на колите и бодикамерите на полицаите. 127 служители са наказани за нарушения.