Даниел Митов по повод на сблъсъците в София на 1 декември в ефира на bTV.
"МВР запази живота и здравето на хората и да задържа нарушителите на реда", обясни той.
"Бе важно да няма полицейско насилие. Ако полицията бе употребила сила, сега щяхме да си говорим за окървавени протести", добави Митов.
"Бяха повече от 100-на", каза той по повод участниците във вандалските действия.
За спирането на тока по време на протеста Митов каза: "Случаят се разследва".
"Не се опасявам от гражданска война в България, но начинът, по-който се дехуманизират някои политици от страна на опозицията не е наред", посочи още Митов.
