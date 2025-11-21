Даниел Митов в рамките на парламентарни контрол, предаде репортер на "Фокус".
"Експерти работят по синхронизиране на подзаконовата нормативна уредба, за да започне обработката на данни и реализирането на административно-наказателната отговорност за нарушения на средната скорост", каза Митов.
"Фокус" припомня, че по-рано депутатите приеха на първо четене план-сметката на страната за 2026 година.
Даниел Митов: Пускаме глобите за средна скорост съвсем скоро
© Фокус
