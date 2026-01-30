Сподели close
Това е рутинна работа на МВР. Решенията за смените не са рокади, а по-скоро запълване на позиции. Заместник-главен секретар нямаше и трябваше да бъде назначен – г-н Явор Серафимов е безспорен и доказан авторитет. Той е един от най-големите експерти, когато става въпроса за икономически престъпления. Това каза пред журналисти министърът на вътрешните работи в оставка Даниел Митов.

Коментарът му е по повод назначаването на главен комисар Явор Серафимов за заместник-главен секретар на МВР. 

На новата си длъжност той ще продължи да ръководи Специализираната оперативна група за анализ и противодействие на изпирането на пари. 

"С одобрението на нашите партньори от Съединените щати и Великобритания, той беше назначен да ръководи Специализираната оперативна група за борба с изпирането на пари. Това, че той става заместник-главен секретар не бива да учудва никого", обясни Митов.

"Изборите не зависят от МВР и дори е опасно да се говори, че това е така", подчерта министърът на вътрешните работи в оставка. 

По негови думи, Бойко Рашков е станал известен с "незаконния арест на лидера на опозицията“.