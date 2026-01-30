Даниел Митов.
Коментарът му е по повод назначаването на главен комисар Явор Серафимов за заместник-главен секретар на МВР.
На новата си длъжност той ще продължи да ръководи Специализираната оперативна група за анализ и противодействие на изпирането на пари.
"С одобрението на нашите партньори от Съединените щати и Великобритания, той беше назначен да ръководи Специализираната оперативна група за борба с изпирането на пари. Това, че той става заместник-главен секретар не бива да учудва никого", обясни Митов.
"Изборите не зависят от МВР и дори е опасно да се говори, че това е така", подчерта министърът на вътрешните работи в оставка.
По негови думи, Бойко Рашков е станал известен с "незаконния арест на лидера на опозицията“.
Даниел Митов: Решенията за смените в МВР не са рокади, а запълване на позиции
