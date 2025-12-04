Даниел Митов по време на изслушване в пленарна зала, поискано от съпредседателя на "Да, България“ Ивайло Мирчев, предаде репортер на "Фокус".
От ПП–ДБ поискаха изслушването на Митов след големия протест, проведен на 26 ноември, тъй като по думите им полицията не е направила достатъчно, за да предотврати ескалациите, настъпили по-късно в рамките на шествието.
залата са също гл. комисар Любомир Николов, директор на СДВР, Иван Георгиев, началник сектор "Масови мероприятия" при СДВР и Николай Николов, директор на жандармерията.
Митов заяви, че протестът е бил заявен до 22:00 часа, а охраната е била разположена на място от 16:00 часа. Тъй като шествието не е било съгласувано предварително, СДВР не е успяла да реагира навреме, тъй като не е имала необходимата готовност.
"Съгласуването разрешава да не се спира или да не се затруднява движението", каза още Митов и заяви, че организатор на мероприятието е Тодор Петров. Вътрешният министър уточни, че преди провеждането на протеста са проведени две срещи с организаторите - едната в СДВР, другата с Тодор Петров минути преди началото.
"Няма нито едно тежко пострадало лице. Трима полицаи са пострадали, 75 лица са задържани, като 25 от тях са известни на МВР. Иззети са бухалки, маски, газови пистолети и други", каза Митов.
Той допълни, че са образувани 16 досъдебни производства, като на 10 от лицата е наложена мярка за неотклонение ''задържане под стража".
"Полицейските служители не са използвали физическа сила, а само лютив
