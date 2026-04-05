Напоследък се наслушахме, за съжаление, на много деструктивни приказки, в тази кампания слушам много думи като олигарси, демонтаж, модели, разграждане, от хора, които нищо не са монтирали, за да могат да демонтират и нищо не са съградили, за да могат да разграждат. Това каза за предаването "Метроном" по Радио ФОКУС заместник-председателят на ГЕРБ, бивш министър на външните и на вътрешните работи, народен представител на няколко парламента Даниел Митов – водач на листата на ГЕРБ-СДС в 30 МИР Шумен.

"България трябва да расте реално - със заплати, индустрия, инвестиции. Мисълта е ясна и постижима - над 4% растеж, двойни доходи в индустрията и България да се оформи като технологичен център в региона. Това не може да стане с политически емоции и гняв, а става с решения", категоричен бе той.

Еврозоната

"Тя не е просто някакъв символ. Не сме се стремили към нея като символ, а тя е катализатор на икономиката, ускорител. Докато други още спорят дали да влезем, ние говорим как да я използваме - за повече инвестиции, повече доверие, по-ниски лихви".

Индустрия

"На второ място е внимание към индустрията ни. Преминаване от икономиката на евтината работна ръка към висока добавена стойност - производство, технологии, енергийни решения, защото икономика не се прави с лозунги, а с машини, инженери, пазари. Говорим за българската енергетика в момента. За това как да се осигури на българската индустрия и битовия потребител по-евтин и достъпен ток чрез разширяване на мрежата, през добив на газ в Черно море, добив на шистов газ", каза Даниел Митов.

Образование, ИТ и Изкуствен интелект

"Също така трябва да се обърне внимание на образованието. По-малко теории, повече умения, повече хора, които могат да създават, а не само да изпълняват. И не на последно място - ИТ секторът. Достатъчно вече сме били подизпълнители, време е вече да създаваме собствена продукция, дори и в Изкуствения интелект. И тук вече идва разликата - другите казват какво трябва да се разруши, ние - какво трябва да продължи да се изгражда. Едните търсят виновни, ние търсим растеж", допълни кандидатът за депутат от ГЕРБ.

"Нашите опоненти се стремят да създават политическа температура, а ние трябва да създадем икономическа перспектива", категоричен бе бившият министър.

