Даниел Митов.
За сравнение според него - 2023 година е била "много кризисна".
"Дадени са достатъчно детайли от главен комисар Антон Златанов. Моята оценка е напълно еднаква с неговата. Трябва да се знае, че българската граница не може да бъде прекосявана незаконно", каза Митов във връзка с трагичния инцидент край Бургас, при който загинаха шестима мигранти.
"Подкрепям и се съобразявам с внесения бюджет", добави вътрешният министър, подчертавайки, че в рамките на дебата всичко може да се промени.
Даниел Митов: Трябва да се знае, че българската граница не може да бъде прекосявана незаконно
