"Отворен съм за мислене за евентуално кандидатиране за президент, но мисля, че ще има добри кандидати и вероятно няма да се наложи, но за мен тази тема не е затворена, заяви той."

Това каза пред БНР проф. Даниел Вълчев, декан на Юридическия факултет в СУ "Св. Кл. Охридски", бивш вицепремиер и министър на образованието (2005 - 2009 г.).

"Тези избори (на 19 април) донесоха няколко добри новини. Първо - оказа се, че хората не са толкова политически апатични, колкото мнозина си мислехме. ... Хората се интересуват от това, което се случва и когато има кауза, те са готови да се активизират. Второ - голяма част от тези партии с крайно неясен профил, които с учудване установих, че са влезли в предходния парламент или поне го наобикалят, останаха под чертата. Третото нещо, което е хубаво да се подчертае, е, че тези избори показаха, че този постоянен процес на временни решения, на което Борисов беше голям майстор, е на път да си отиде и да има, може би, малко по-стабилни перспективи пред големите публични системи".

Според него това, с което ще се сблъска Радев при предстоящото му управление, са кредитите в икономиката, практикувани от последните правителства, както и външнополитическата ситуация:

"Мнозина го обвиняват, че симпатизира на Русия и не бил достатъчно проевропейски. Аз не мисля, че това са някакви сериозни обвинения, напротив. Мисля, че е крайно време вече България да престане с този слугински манталитет, който постоянно демонстрираме на всякакъв вид международни срещи. Като имаме участие в органите на ЕС, НАТО или където и да е в международна организация, да говорим със самочувствието на членове, ние сме малко като вечните кандидат-членове и все искаме да се подмажем на учителката, вдигаме ръка и услужливо се подхилкваме, като пусне Урсула фон дер Лайен някоя глупава шега и т.н.".

По думите на Даниел Вълчев ЕС към момента няма ясна концепция за това как ще се излезе от ситуацията с Украйна:

"Това, което прави, е икономически да подкрепя Украйна, което по принцип не е неправилно, но без да има ясна концепция докога, за сметка на какво и как ще затвори този конфликт. А той е на нашите граници. Не можем да се правим, че това е нещо, което не ни интересува. Трябва една по-прагматична политика и този конфликт максимално бързо да се затвори. Това е моето разбиране. Не мисля, че това може да стане без ЕС да си говори с Русия. Това е абсолютно необходимо условие и Макрон каза това, и белгийският министър-председател, и др. Надявам се, че тези гласове ще бъдат тези, които ще надделеят в ЕС".