Даниела Бобчева: В България няма нито човек, нито екип, който да може да управлява рафинерия
© Bulgaria ON AIR
Това каза бившият вицепремиер и преподавател по икономика и финанси Даниела Бобчева.
Липсват реформи в разходната част на бюджета
"Горещо се надявам, че този огромен нов дълг е предвиден в бюджета не за да го разхищава, а да бъде буфер. Ако спре "Лукойл", ако икономиката върви надолу... В областта на разходната част на бюджета не виждаме никакви реформи. На фона на това колко неефективен е публичният сектор, държавата влага огромни ресурси в нови държавни предприятия", допълни Бобчева за Bulgaria ON AIR.
По думите ѝ вместо да свием разходите, за да тръгне икономиката, наказваме бизнеса.
"В България няма нито човек, нито екип, който да може да управлява рафинерия. Освен като временна мярка да бъде национализиран "Лукойл", не го виждам като дългосрочно решение. Решенията, които касаят такива големи компании, никой няма да ни остави да ги вземем сами. Външната ситуация може много бързо да се промени", коментира Бобчева.
Свива се икономическият растеж
Според нея даваме все повече пари на политиците, за да се разполагат с тях.
"Бюджет се прави трудно. Първо стъпва на прогнозата. Икономическият растеж намалява, никой не обърна внимание. Дори малки промени да се направят, ще рухне цялата система. Нямаме чуждестранни инвестиции - те намаляват. Безотговорните фискални политики са заразни и за хората. Държавата задлъжнява много бързо. Вече сме в дългова спирала. Пенсионният модел е счупен от това, че една голяма част от хората и бизнеса не се осигуряват на нормалните си доходи", категорична е Бобчева.
Още по темата
/
Станишев: В германския модел особените управители са под съдебен контрол. В България не са - това буди въпроси
22.11
Костадинов за срещата си с Медведев: Каза, че ако има иск срещу България, "Лукойл" ще го спечели
21.11
Деньо Денев: Докладът на ДАНС за евентуалната продажба на "Лукойл" няма да бъде представен като едностранчиво решение
20.11
"Лукойл" се надява, че особения управител на активите в България ще осигури тяхното правилно функциониране
19.11
Румен Петков: Ако "Лукойл" не беше получил дерогация, България, Румъния и Унгария щяха да бъдат съсипани
18.11
Още от категорията
/
Възможностите за задълбочаване на сътрудничеството обсъди премиерът Желязков с вицепрезидента на "Моторола Солюшънс" Майкъл Каае
19.11
Хампарцумян: Цените на храните ще останат високи и през следващата година. Който ще купува имот за инвестиция - може да загуби много пари
18.11
Икономистите притеснени за държавния дълг: Само за лихви през 2026 г. ще дадем над 1 млрд. евро, през 2028 г. ще са 1,7 млрд. евро
15.11
Бизнесмен: За моите служители загубата е 1100 лева на година, а за мен – по 1700 лева на човек
11.11
Предупреждение: Изискванията към малкия бизнес за въвеждане на еврото ще го пометат като лавина
10.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.