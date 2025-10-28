ЗАРЕЖДАНЕ...
Даниела Везиева: "Лукойл" има между 50 и 90% икономическо отражение не само у нас, а и на Балканите
© Bulgaria ON AIR
"Държавата е тази, която трябва да има план в такава кризисна ситуация. Имаме къс срок до 21 ноември и това, което призовават всички експерти, е да се поиска отсрочка. Германците вече са си постигнали такава", заяви бившият министър на икономиката Даниела Везиева.
Тя е на мнение, че много зависи от това как ще се развият следващите две седмици.
"Оперативното управление не означава промяна на собствеността. Ако тръгнем да я променяме, ще стане по-голяма неразбория. Това е едно от най-апетитните предприятия на Балканите. Санкциите са вид икономическа и търговска война, с която се занулява някой или се докарва до изтощение", допълни Везиева за Bulgaria ON AIR.
Имаме временен резерв
По думите ѝ всички експерти казват, че кой знае какви трусове в цените не следва да има.
"Министър Жечо Станков каза, че имаме временен резерв и ще се провери колко е. Непрекъснатостта на доставките е важна за производството на всякакви продукти. "Лукойл" има между 50 и 90% икономическо отражение не само у нас, а и на Балканите. Гърците, които биха могли да ни подпомогнат, казват, че нямат такива количества. Проблемът не трябва да се решава на парче, а малко по-съседски", изтъкна гостът.
Без различна политика в новия бюджет
И два месеца отсрочка са достатъчни да се направят анализи, за да не сме финансово ощетени, категорична е Везиева.
"Ако говорим за крайния вариант - продажба на "Лукойл" - това не значи, че ще спре да работи. Докато се изчисти стратегията на правителството ще мине известно време. Различна политика в следващия бюджет не очакваме да видим, което е проблем. Увеличаваме осигурителната тежест, което променя цената на труда и ни прави неконкурентноспособни. Отиваме на 10% от БВП само за разходи за заетост", посочи тя.
Още по темата
/
Цветомир Николов: Не мисля, че се прави качествена оценка колко сериозно е положението с "Лукойл Нефтохим Бургас"
28.10
Бивш министър на енергетиката: Въпросът с рафинерията в България е всичко друго, но не и безобиден въпрос
27.10
Георги Георгиев за санкциите срещу "Лукойл": До края на годината няма поводи за притеснение, държавата има план
26.10
Никола Стоянов за санкциите на Тръмп срещу "Лукойл" и "Роснефт": Целта е Путин да седне на масата за преговори
26.10
Биков: ДАНС трябва да провери дали няма да се появи неизвестна фирма, която да се окаже новият собственик на "Лукойл"
26.10
Политологът Светлин Тачев за "Лукойл": Ако няма решение до 21 ноември, най-лошият сценарий е недостиг на горива
24.10
Още от категорията
/
Домусчиев: В България върви все по-ясна тенденция да се увеличава размера на публичния сектор за сметка на частния
28.10
Слави Трифонов: Старо мое интервю се излъчва от фалшив профил. Обявява се парична - това е измама!
28.10
Проф. Дронзина: Китайският мирен план не предвижда ясно оттегляне на руските войски или възстановяване на украинския суверенитет
28.10
Това са професионалистите, спасили 14 пътници при катастрофата с автобус на пътя Харманли-Симеоновград снощи
28.10
Иван Брегов: Средната заплата за съдия, прокурор и следовател е около 9000 лева – възнаграждение, типично за висша ръководна позиция в немския индустриален сектор
28.10
Професионален пилот: Полезно е да седнеш отново на "другата страна" – за да усетиш какво чувстват хората, на които обикновено ти вдъхваш спокойствие
28.10
Кардиолог: Дори промяната само с един час изисква време за приспособяване – обикновено между три и седем дни
26.10
Потвърдено от Федерацията на хлебопроизводителите: Хлябът е поскъпнал с повече от 20% за последната година
26.10
Добра идея, ама българска – безплатните противогрипни ваксини за възрастните се оказват платени
26.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Проф. Румяна Коларова: Бюджетът няма да е цветя и рози
21:28 / 28.10.2025
ЕК очаква от България позиция за казуса с "Лукойл"
20:45 / 28.10.2025
Производител: Големите вериги ни дават по 20 стотинки за килограм...
20:00 / 28.10.2025
Жена с опасност за живота след удар на пешеходна пътека в Русе
20:01 / 28.10.2025
Проф. Дронзина: Китайският мирен план не предвижда ясно оттегляне...
20:01 / 28.10.2025
Това са професионалистите, спасили 14 пътници при катастрофата с ...
20:01 / 28.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.