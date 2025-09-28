ЗАРЕЖДАНЕ...
Данъчните дават възможност еднократно да подадете нова данъчна декларация – остават 2 работни дни
С тази декларация декларирате годишните си доходи като местно или чуждестранно физическо лице съгласно чл. 50 на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). Вижте Данък върху доходите на физическите лица.
Декларирате доходи са: по трудови и граждански договори (хонорари), от дейност като едноличен търговец, земеделски стопанин, от авторство, лицензи, занаяти, свободни професии, наеми, лихви, продажба на имущество, облагаеми обезщетения, дивиденти и дялове от чужбина и др.
