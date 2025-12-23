Дашните шефове в България раздават коледни бонуси между 200 и 500 лева
"От 14 на 20 се увеличава процентът на фирмите, които ще се въздържат от това. Икономическата ситуация и опасността от вдигане на данъци и осигуровки са накарали някои компании да се въздържат, а високите разходи за труд са също фактор“, обясни Боряна Абаджиева.
Елица Панева коментира, че бонусите вече не стимулират еднакво всички поколения.
"Ако вземем Gen Z, за тях гъвкавостта, свободното време и признанието на усилията им са по-важни от 13-та заплата. За милениалите бонусът и социалните придобивки имат значение, а за поколението X финансовата сигурност остава водеща“, заяви тя.
Експертът допълни, че тази промяна отразява и начина, по който се развива българската икономика. "Последното поколение, което влиза на пазара на труда, особено в София и големите градове, не изпитва нужда от същата финансова сигурност, както техните родители. Те търсят свобода и възможност за кариерно развитие", съобщи тя.
Проучването показва, че над 47% от компаниите ще дадат различни суми на служителите си, като средният размер е между 200 и 500 лева. Около 30% от работодателите предвиждат коледни тържества, подаръчни ваучери или други форми на стимулиране.
"Наблюдаваме, че тази година е намалял делът на компаниите, които ще дадат до 200 лева, а се увеличава броят на тези, които ще раздадат над 1000 лева, което съответства приблизително на една минимална работна заплата“, уточни Абаджиева.
Тя допълни, че макар по-малко фирми да планират бонуси, тези, които ще ги раздадат, ще поддържат размера на стимулирането или дори ще го увеличат за определени служители.
Даскала1
преди 3 ч. и 42 мин.
Тоест, между 2 и 5 лева. Колкото е реалната цена на парите в момента.
