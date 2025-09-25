ЗАРЕЖДАНЕ...
Даваме безвъзмездно близо 1,5 млн. лева на Северна Македония във връзка с трагедията в Кочани
Помощта включва осъществена авиомедицинска евакуация на 8 човека чрез военно въздухоплавателно средство - "Спартан“ на обща стойност до 70 000 лв.; осъществена медицинска евакуация на 6 човека чрез специализиран медицински транспорт с наземно медицинско превозно средство (линейка) на обща стойност 9 300 лева; осъществено лечение на 15 пациента в лечебни заведения за болнична помощ в Република България на обща стойност 1 352 000 лв.; осъществено настаняване на членовете на семействата на пострадалите на обща стойност 59 465 лева.
Министерският съвет прие и Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2025 г. в размер на 1 431 300 лв. за авиомедицинска евакуация, медицинска евакуация чрез специализиран медицински транспорт с наземно медицинско транспортно средство и лечение на пострадалите при трагичния инцидент и допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2025 г. в размер на 59 465 лв. за поемане на разходите за настаняване на членовете на семействата на пострадалите при трагичния инцидент в град Кочани, Република Северна Македония, придружаващи ги по време на лечението им в Република България.
/
/
