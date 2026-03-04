Давид Леви: Да се водят преговори със сегашното управление на режима е все едно да се преговаря с Хитлер след загубата му в битката при Сталинград
До момента от страна на Израел са извършени над 1000 полета и са изстреляни над 2500 боеприпаса. "Първият етап беше съвместно с американските военновъздушни сили да се направи един тесен коридор така, че да могат самолетите да влизат в дълбочина и от там да се разпределят по своите цели в отделните части на страната. Сега вече е установен пълен въздушен контрол, наземните радарни станции са напълно унищожени и започва систематично унищожаване на установките за изстрелване на балистични ракети, както и поразяването на цели на режима в Техеран, които са на земя. Режимът оперира чрез своята армия, чрез т.нар. "морална полиция“ и чрез революционната гвардия. Постепенно се унищожават техните центрове и бази, както и всички фабрики, установки и складове, свързани с балистичната програма на Иран“, обясни Леви.
Изстрелването на ракети срещу бази в Кипър и Турция по думите му са резултат от грешни стратегически преценки. "Това е опит за увеличаване на цената на тази война за съюзническите сили, за да може те да натиснат САЩ и Израел да прекратят нападенията срещу Иран. Но всъщност се получава точно обратния ефект – Англия вече се включи, Франция и Германия също обявиха, че се включват във военните действия срещу Иран. Очаква се всеки момент и Саудитска Арабия да се включи заедно с Обединените арабски емирства – те понесоха доста тежки загуби и щети. Катар също започна да обстрелва иранска територия, свали техни самолети, затвори най-голямото находище и център за обработка на втечнен газ“, посочи международният анализатор.
Способностите на военновъздушните сили на Израел, САЩ и страните от Персийския залив са в пъти по-големи от тези на Иран, отбеляза той. В последните часове кюрдски отряди от Ирак пък настъпват към Иран с подкрепа от въздуха от Американските военновъздушни сили.
Давид Леви очаква войната да приключи до дни, защото желанието на иранския народ е да се освободи от 50-годишния репресивен режим на аятоласите. "Това ще приключи войната, ще изведе Иран на съвсем нова плоскост на демократично развитие и ще успокои региона за десетки години напред. Единственият начин това да се случи е само чрез смяна на режима. Виждаме, че нещата се развиват в тази посока. След първия удар, който обезглави аятоласите в Техеран, следващите вълни малко по малко ликвидират техните заместници и се получава вакуум във властта в Техеран, който неизбежно ще доведе до хаос и в по-ниските етажи на тяхната военна и религиозна йерархия и до неминуемото падане на режима“, прогнозира международният анализатор.
Режимът има само една възможна перспектива – пълна и безусловна капитулация, категоричен бе той. "Тази заплаха трябва да бъде ликвидирана и това не може да стане с преговори. Да се водят преговори в момента със сегашното управление на режима е все едно да се водят преговори с Хитлер след загубата му в битката при Сталинград“, добави Леви.
