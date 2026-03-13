Дечев: Вътрешният министър не може да дава заповеди на разследващите полицаи!
Това заяви служебният министър на външните работи Емил Дечев в Народното събрание, предаде репортер на ФОКУС.
Ще продължавам да настоявам за обективно разследване по случаите "Петрохан" и "Околчица".
По думите му той не е поставял въпроса за търсене на дисциплинарна отговорност на разследващите.
"По никакъв начин не съм се намесвал и няма да се намесвам в работата на разследващите полицай - кои доказателства да кредитират и кои не", каза Дечев.
"Като ръководител има право да знам как работещите изпълняват своите задължения, ако аз не знам нищо за действията на ръководите от мен служители, възниква въпроса как аз ще нося отговорност пред нас", каза още той.
