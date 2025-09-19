Ново заседание по делото за катастрофата, при която загина 12-годишната Сияна край Телиш. Днес се очаква да бъдат разпитани двамата свидетели, които не успяха да се явят на предишното заседание в края на юли.До този момент са разпитани шестима свидетели за катасрофата с тира, при който загина момиченцето.Смъртта й предизвика вълна от протести и реакции на държавата. Вече започна и ремонт по пътя Плевен - София в района на инцидента.