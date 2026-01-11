Делян Добрев пред журналисти.
"Нека не обричаме третия мандат предварително. Чудо винаги може да се случи. Шансовете му са изключително малки, според мен. Все още не сме решили кой от ГЕРБ ще отиде на връчването на мандата", коментира той.
Той бе категоричен, че 1-2 месеца преди изборите не трябва да се сменя Изборният кодекс.
Делян Добрев: Чудо винаги може да се случи
© Армията на Добрев/ FB
Още по темата
/
Мирчев: Президентът ще връчи мандата, когато реши и ние ще го върнем веднага. Трябват ни честни избори
10.01
Правителството създаде организация за преминаване на администрацията към утвърдения модел за "модерно работно място"
09.01
PR експерт: Предизборната кампания започна нелепо. Всички до един се държат безумно, безобразно и агресивно
08.01
Алгафари: Всеки е свободен да сънува сънища. Радев намери тези хора, той ги лансира, той ги назначи в нарушение на Конституцията
08.01
Реклама
Още от категорията
/
"Малко българско училище в Чикаго" и генералният консул Станков стоплиха отношенията: Какво предстои
16:25
Шефът на НАП: Има известни неудобства при пазаруването с евро, закръглят цените с 6,7 или 10 евроцента
11:50
"Възраждане" алармира за над 64 млн. лева загуби в АЕЦ "Козлодуй" заради срив в производството
10.01
АПИ: Пътищата се третират срещу заледяване, проходими са при зимни условия. Очаква се интензивен снеговалеж до часове
10.01
Николай Василев: Цялото общество - от политици до медии, се занимава само с това къде нещо е поскъпнало с няколко стотинки, останалите проблеми остават нерешени
10.01
Карадимов: Противно на всякакви апокалиптични прогнози, които битуваха, първите дни на еврото минават изключително плавно
10.01
ППС Банско: Малко хора си дават сметка колко струва като материален и човешки ресурс оказването на помощ на пострадал турист
10.01
Патриарх Даниил за посещението при Вартоломей: Обсъдихме спорни въпроси като статута на Украинската църква
09.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.