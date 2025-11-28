Делян Добрев след срещата със синдикатите и бизнеса.
"Ще продължим да работим, докато не намерим консенсус и баланс", категоричен бе той.
"Двата малки бюджета (бел. ред. на НЗОК и ДОО) са гледани на комисия на второ четене. Правилникът обаче ни позоволява ние да внесем допълнителен доклад, т.е. - след като бъдат изчистени предложенията между правителството, работодателите и синдикатите - ние имаме готовност да внесем допълнителен доклад и да преразгледаме на второ четене 2-та "малки бюджета" и след това да разгледаме Държавния бюджет на второ четене в комисия", обясни Добрев.
Повече четете тук.
Делян Добрев обясни как ще бъдат разглеждани промените в Бюджет 2026
