Мариан Бачев, получи предизвестие за напускането му. Това заяви кметът на столичния район "Изгрев" Делян Георгиев във Facebook.
Ето какво още добави той: "Скандалът е тежък, излизат нови и нови медийни разкрития. Тече следствие, има ограмно напрежение сред хората и в културно-образователните среди на страната. Обществото води явна и периферна дискусия за морал, права и норми на поведение. За пореден пьт се спекулира с обективността на правораздавателната ни система...
До произнасянето на Съда и при спазване на презумпцията за невинност по делото, театралната школа, чиито водещ преподавател бе замесен в огромен публичен скандал, нямат място в нашия район.
След това, Настоятелството на Народно читалище "Николай Хайтов" трябва да вземе решение дали ще продължи взаимоотношенията си с този субект, като се надявам да бъдат отчетени правилно негативният тренд на общестевеното мнение, моралната страна на въпроса и интересите на децата.
В крайна сметка, става дума за школа на действащ министър, помещавала се срещу мизерно символичен и обиден за хората наем в общинска сграда десет години, при това незаконно. Въпросите са много.
Висшите политици трябва да дават пример с поведението си, не да упорстват и да защитават користните си финансови придобивчици бранейки ги със зъби и нокти и правейки се на "обидени госпожици", когато им се задават резонни въпроси".
Припомняме, че след арестите, свързани с принуда, аморално и отвратително поведение на публичните личности Станимир Хасърджиев и актьорът Росен Белов, районната администрация на “Изгрев" започна незабавна проверка на дейността на “Театрална работилница Мариан Бачев и Аркадия Фюжън Арт", чиято дейност се осъществява в сградата на Народно читалище “Николай Хайтов - 1936" в ж.к."Изток".
Делян Георгиев: Частната театрална школа на министъра на културата, незаконно помещаваща се в читалище "Николай Хайтов", получи предизвестие за напускането му
