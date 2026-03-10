Делян Пеевски, лидер на ДПС и ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО.
Ако служебният кабинет няма воля да направи това, ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО ще внесе това предложение при обсъждането на бюджета в Народното събрание, точно както беше поискано от протестиращите - с 5% увеличение, със задна дата от 1 януари.
Защото за тези 7000 работещи в “Български пощи", 5100 от които на минимална работна заплата нямат никакво значение политическите интриги, в които са се омотали служебните министри.
Безспорно, това е един от най-ниско платените сектори в страната и е наложително да се действа адекватно и своевременно.
Делян Пеевски: Ако служебното правителство няма воля, ние ще внесем предложението за 5% увеличение на заплатите в "Български пощи"
©
Още по темата
/
Община Варна подкрепя исканията на КНСБ за 5% увеличение на заплатите на шофьорите в градския транспорт
09.03
Министър Исмаилов: 60% от служителите на "Български пощи" получават минимална заплата, а изпълнителният директор над 7600 евро на месец
09.03
Тодор Капитанов: От близо 7000 работещи в "Български пощи" – 5100 са на минимална заплата, 1300 са пенсионери
09.03
Благомир Коцев: Поради липсата на републикански бюджет, Общината работи с 1/12-та от миналогодишния общински
08.03
Икономисти предупреждават: Всяко увеличение на здравната вноска ще разширява полето за неефективност и нередности
02.03
Още от категорията
/
"Борбата с корупцията не се води с внушения и недомлъвки": Министър Исмаилов към заместник-генералният директор на НКЖИ
09.03
Илияна Йотова удостои посланика на Република Аржентина в България с орден "Мадарски конник" първа степен
09.03
КТ "Подкрепа" поиска мерки от правителството: Ръст от 24% на горивата на дребно, ще доведе до 2,4% ръст на стоките и услугите
09.03
Йордан Цонев за великденските надбавки: Ще бъде в размер на 55 евро и ще я получат 856 000 пенсионери
09.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Веселин Стойнев: Радев ще бъде продължение на линията Орбан-Фицо,...
23:06 / 09.03.2026
Доц. Орманджиев: Казусът със Сарафов не може да бъде решен до кра...
22:38 / 09.03.2026
Явор Куюмджиев: България има запаси от петрол за 30 дни
22:39 / 09.03.2026
Три сигнала за дронове във въздушното прастранство над Летище "Ва...
22:39 / 09.03.2026
"Борбата с корупцията не се води с внушения и недомлъвки": Минист...
21:37 / 09.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.