Делян Пеевски честити професионалния празник на българската полиция.
"На Архангелов ден своят професионален празник отбелязва българската полиция-
служителите на реда, на които всички доверяват сигурността, спокойствието и реда за всеки град, село, за всеки дом. Тези, които са призвани да пазят границите на България и Европа.
Поздравявам всички български полицаи за всеотдайността, с която изпълняват своя дълг към държавата и обществото, за които сигурността на хората не е просто работа, а мисия!
За да имат българските полицаи сигурността да изпълняват с професионализъм и и отдаденост задълженията си, отговорност на политиците е да гарантираме развитието и модернизацията на структурите, условията на труд, сигурността на служителите на реда и техните семейства - за което винаги трябва да разчитат.
Честит празник!", се казва в официалния му поздравителен адрес.
Делян Пеевски: Честит професионален празник на българската полиция!
©
Още от категорията
/
Стойнев: Ако не правехме нищо, на 21 ноември лека-полека животът в рафинерията "Лукойл" ще замре
11:17
Адриан Николов: Част от бюджетните проблеми се дължат на безконтролния и хаотичен подход към разходите за персонал в администрацията
08:58
Каракачанов: Кабинетът "Желязков" подготвя предизборен бюджет! 900 лв. на месец за втората година майчинство са подигравка
08:58
ЕЦТП: Не ние спряхме рали "Пампорово" 2025 г., само изпратихме писмо с въпроси за безопасността
07.11
Шефът на "Гранична полиция": Има опити за структуриране на трафик на мигранти през гръцката граница
07.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.