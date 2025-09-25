Бойко Борисов, че в държавата има петима премиери, сред които и самият Делян Пеевски.
"Говоря с всички за каквото си искам", отговори той на въпрос за какво си говори с министрите.
"Подкрепям Борисов за това, че министрите и премиерът трябва да бъдат в Плевен и да решат проблема с водната криза. Премиерът Желязков го няма, но има вицепремиер, надявам се още днес той да го замести в Плевен, заедно с шефа на борда по водите и на смени да стоят там, докато решат кризата", допълни той.
