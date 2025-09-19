Делян Пеевски пред журналисти днес, предаде репортер на "Фокус".
"Имам дълг към хората да свърша работа за тях и ще я свърша. Аз съм постоянно при хората. Всеки ден поставям темите, които хората искат, пред министрите. ДПС е единствената партия, която всеки ден е при хората", заяви Пеевски.
"Гарант, че това правителство ще работи, ще бъда аз. Това правителство оцелява благодарение на мен. Никой не е по-готов за избори от мен", каза още лидерът на ДПС - Ново начало.
