Делян Пеевски в кулоарите на парламента, предаде репортер на "Фокус", предаде репортер на "Фокус".
Припомняме, че по-рано днес лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов предложи пенсионерите да получат 120 лева допълнително за Коледа.
На въпрос дали ми се отказал от кортежа от коли, с които се движи, за да може да останат повече пари за пенсионерите, той отговори:
"Питайте първо президента Румен Радев за неговия".
Пеевски изрази и благодарност към Борисов и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов, че правителството е решило да се откаже от правителствения самолет "Фалкон".
"Парите ще отидат за хеликоптери за гасене на пожари", каза той.
По отношение на решението на Конституционния съд за поискания през май месец референдум за еврото от президента Радев, Пеевски заяви:
"Видяхме, че чичо Румен няма добър юридически екип, не е разбрал какво е написал КС, трудно му е, разбирам. Той може да види само една мишена и след това да пада надолу от януари", каза Пеевски.
Делян Пеевски: Подкрепям напълно коледните надбавки за пенсионерите да са 120 лева
