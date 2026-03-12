Емил Дечев в подкаст на сайта sega.bg, че ГДБОП трябва да ме разпита по донос, внесен от отстранената за груби нарушения от Европейската прокуратура Теодора Георгиева, за който донос вече два пъти съм сезирал “ad hoc" прокурора и СГП. Това съобщи лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски.
Пеевски обясни още:
Заканата за това да бъда “разпитан от ГДБОП" означава, че или служебният министър, който е магистрат, не познава правната материя, по която работи във връзка със служебните си ангажименти като министър на МВР или обслужва предизборната кампания на партиите, с които е обвързан ПП-ДБ за оказване на натиск срещу политическите им опоненти в стил “наше МВР".
По отношение на категоричната забрана като политическа фигура, каквато представлява служебния министър, да се меси в работата на професионалния състав на МВР, Конституцията и законът са категорични - това е недопустимо. А във връзка с други интереси и взаимовръзки между Емил Дечев, Теодора Георгиева и Андрей Янкулов - това трябва да установи по надлежния ред СГП и ако бъдат констатирани, да се предприемат съответните законосъобразни действия.
Делян Пеевски: Сигнализирах прокуратурата за недопустима намеса на служебния министър на МВР
