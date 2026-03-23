Делян Пеевски: Този служебен кабинет е срам за България!
Това написа във Facebook лидерът на ДПС-НН Делян Пеевски.
Публикуваме цялата позиция без редакторска намеса:
Саботирането на изпълнението на стратегически решения, които са изцяло подчинени на гарантирането на националната сигурност на страната чрез дела в КС показва ясно зависимостите и обвързаностите на служебния кабинет с олигарси и задкулисие.
Този служебен кабинет е срам за България!
Той пренебрегва изцяло главната си отговорност - да работи, гарантирайки честни избори и да се погрижи за хората при галопиращи цени на горива и електроенергия, храни, стоки и услуги!
Вместо това марионетният служебен кабинет е реваншистки, газещ закон и ред, в името на това да осигури служебна победа на две коалиции!
Но, каквото и да се опитат да направят, единствените, които владеят силата с вота си, са хората! И те знаят кому трябва да дадат своето доверие.
