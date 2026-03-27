Делян Пеевски изпрати делегация на най-голямата световна конференция за консервативни политики CPAC.
Заместник-председателите на ДПС, Искра Михайлова-Копарова и Станислав Анастасов, се включиха в работата на най-авторитетната конференция за консервативни политики CPAC, която се проведе в Далас, щата Тексас в САЩ.
Многохилядната конференция събира на едно място различни представители на консервативни партии от цял свят и американски организации и граждански движения, споделящи традиционните ценности и нуждата от силни традиционни религии като фундамент на едно здраво и проспериращо общество.
Множеството двустранни срещи и разговори за сътрудничество на делегацията на ДПС бяха белязани от една основна тема: мрежите на Джордж и Александър Сорос и техните местни олигарси нямат бъдеще в общества със здрави ценности, дори когато и налаганата от тях цензура над мнения, различни от техните, е замаскирана уж като грижа за демокрацията.
Участниците имаха възможност в неформална атмосфера да обменят опит с ключови говорители по теми от общ интерес. Във всеки разговор се отбелязваше необходимостта от сътрудничество между САЩ и България и CPAC и ДПС, в съзвучие с актуализираната от администрацията на президента Тръмп стратегия за национална сигурност на САЩ.
Делян Пеевски изпрати свои представители на световната конференция на СРАС в САЩ
©
Още по темата
/
Георги Кандев: Важно е след вота на 19 април да можем да погледнем семействата си и децата си в очите
26.03
Още от категорията
/
БНБ за конфликта в Близкия изток: Средногодишната инфлация в България се очаква да се ускори до 3.7% през 2026 г.
12:23
Министър Тодоров: Фонд "Култура" е върнал над 5 млн. лева миналата година, а в същото време има неразплатени над половин милион договори
12:05
Министър Найденов: Спрях обществената поръчка за мантинели, нещата са опорочени в техническите изисквания
11:01
Министерството на правосъдието с остра критика към ВСС: Това се случва за първи път в демократичната ни история
10:40
Станислав Стоянов: България отблокира процеса по присъединяване на Северна Македония в ЕС заради Брюксел
10:18
Слави Трифонов към Илияна Йотова: Вие ще бъдете грешката като президент и би следвало веднага да се оттеглите
08:37
Министър Христанов: За България е важен въпросът за съфинансирането на агроекологичните мерки, поради различията във финансовите възможности
26.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.