Иван Демерджиев, бивш служебен вицепремиер и министър на вътрешните работи, назначен от Румен Радев.
“Президентът сподели, че олигархията ще създаде клонинги като “Трети март", които да припише като негови партии или движения. И много ясно заяви нещо, което трябва да запомнят българските граждани - ако реши да участва в политиката чрез партия или чрез организация, той ще го обяви лично. А хората очакват най-вероятно и да я оглави", обясни Демерджиев.
Според него гражданите не трябва да се поддават на подобен вид внушения. “Вероятно ще има още такива. Самият факт колко бързо се отрази това, и то в медии, които по никакъв начин не симпатизират на президентската институция, показва, че друг интерес стои зад него", смята той.
“Многохилядните протести в градовете много ясно очертаха една разделителна линия. От едната страна стои статуквото, олицетворението, на което са Борисов и Пеевски, но това далеч не се изчерпва с тях двамата. Това е един модел, който успява да съществува вече 36 години. Според мен в генезиса му стоят българските служби", коментира Демерджиев.
Според него определени хора са успели сами да овладеят тези процеси и доста дълго време еднолично да ги управляват. “Тази двойка управлява цялата държава много видимо и много отблъскващо за хората. От една страна е ясно вече, че всички решения се взимат извън парламента и извън Министерския съвет."
“Безспорно математическото мнозинство даде погрешно самочувствие на управляващите, които подцениха протестиращите, но е интересно формациите, които се събраха в него, какво са мислили по този въпрос. Те какво са хранили като заблуди или като илюзии по този въпрос, защото за всеки здравомислещ човек нямаше никаква илюзия, че това мнозинство е само в Народното събрание и е излъчено чрез порочни избори. Интересно ми е каква е била тяхната цел", каза Демерджиев.
“Партиите можеха да се поучат от опита на една друга политическа сила да прави правосъдна реформа, събирайки се със същите субекти. Резултата го видяхме - поругаване на Конституцията, осакатяване на институтите на служебните кабинети и осигуряване на това математическо мнозинство, за което говорихме преди малко", допълни той.
