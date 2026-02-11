Деница Сачева, предаде репортер на ФОКУС.
"Кабинетът обаче ще бъде изцяло в правомощията на г-жа Йотова, защото, ако за служебния премиер имаше ограничен избор, то съставът на този кабинет е в нейните правомощия и тя съответно да го приеме или не - кабинетът ще бъде на ПП - ДБ и Йотова", каза още тя.
Според Сачева теорията, че министърът на вътрешните работи е най-важната фигура на едни избори, е "обикновено оправдание за всички онези, които ги губят".
"Домовата книга" със сигурност показа, че далеч не е най-доброто решение на Конституцията, но само преди няколко години се говореше, че именно решенията на ПП-ДБ са най-важните, най-значимите. Днес колегите от ПП-ДБ дори нямат доблестта да поемат отговорността за това", каза още Сачева.
По отношение на предстоящото изслушване в пленарна зала за случая "Петрохан" тя заяви, че вътрешният министър Даниел Митов не се е скрил, а е извън страната.
Деница Сачева: Кабинетът ще е на ПП - ДБ и президента Йотова
© ФОКУС
Още по темата
/
Киселова: Предполагам, че на 18 февруари ще имаме състав на правителството, датата на изборите е 19 април
14:30
Политолог прогнозира: Йотова ще посочи за служебен премиер Андрей Гюров, а вътрешен министър ще стане Бойко Рашков
12:16
Проф. Пламен Киров: Днес или утре се очакват новини от президентството, свързани със служебното правителство
11:01
Георги Първанов: Радев сигурно си е направил сметката, виждам един троен модел в лицето на Борисов – Пеевски и самия Радев
08:54
МЕЧ на консултации при Йотова: В момента използвате президенстската институция за бъдеща кампания, трябваше да подадете оставка заедно с Радев
10.02
Още от категорията
/
Отпуснаха над 27 млн. евро за строеж и ремонт на детски градини и училища, на спортна база и студентски общежития
14:30
"Възраждане" поиска "Добродетели и религии" да влезе като задължителен в класната стая от догодина
12:13
Разместване в БСП-ОЛ! Наталия Киселова става председател, Драгомир Стойнев и Кирил Добрев са премахнати от постовете си
09:08
Жечо Станков: Удължаването на лиценза на дружествата на "Лукойл" у нас е резултат от последователни действия
10.02
Слави Трифонов за случая "Петрохан": ПП-ДБ като изплашен човек започват да предприемат панически действия
10.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.