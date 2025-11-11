Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Политическата позиция на ГЕРБ е в подкрепа на това, че вдигането на ДДС би натоварило всички български граждани. Това заяви заместник-председателят на ПГ на ГЕРБ-СДС Деница Сачева след среща в централата на партията с президентите на КНСБ Пламен Димитров и на КТ "Подкрепа“ Димитър Манолов.

Тя бе категорична: "Няма никакви промени в проекта на Бюджета за 2026 година".

Сачева обясни, че няма нещо в бюджета, което да е консенсусно между работодатели и синдикати.

“От една страна работодателите настояват за увеличение на ДДС, а синдикатите са против", каза Сачева.

Тя подкрепи желанието на премиера Росен Желязков бюджетът да бъде внесен в Народното събрание до края на седмицата. За четвъртък насроченият Съвет за тристранно сътрудничество остава.