Тези избори трябва да са състезание на резултати. Не на думи и обещания.

Повеждам листата на ГЕРБ-СДС в Добрич с убеждението, че за последните години нашият екип постигна най-много. Това написа Деница Сачева от ГЕРБ във Facebook.

"Вече има подписан договор за Индустриален парк. Филиалът на Бургаския държавен университет "Проф. д-р Асен Златаров" получи акредитация и ще започне да обучава медицински сестри. Има и сключени договори за идеен проект за четирилентов път Добрич–Варна, който се очаква да бъде завършен за 420 дни. Инвестиции в модерна и иновативна икономика, образование, здравеопазване и подобряване на инфраструктурата. Това са основните ни задачи в Добруджа", пиша още тя.

"Затова и този път в листата ни има педагози, лекари, юристи и икономисти. Отново залагаме на балансиран екип, защото това е доказана формула за успех. Доверието се печели с работа и резултати. И то между избори, а не месец преди тях", допълва Сачева.