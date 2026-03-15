Деница Сачева: Тези избори трябва да са състезание на резултати. Не на думи и обещания
Повеждам листата на ГЕРБ-СДС в Добрич с убеждението, че за последните години нашият екип постигна най-много. Това написа Деница Сачева от ГЕРБ във Facebook.
"Вече има подписан договор за Индустриален парк. Филиалът на Бургаския държавен университет "Проф. д-р Асен Златаров" получи акредитация и ще започне да обучава медицински сестри. Има и сключени договори за идеен проект за четирилентов път Добрич–Варна, който се очаква да бъде завършен за 420 дни. Инвестиции в модерна и иновативна икономика, образование, здравеопазване и подобряване на инфраструктурата. Това са основните ни задачи в Добруджа", пиша още тя.
"Затова и този път в листата ни има педагози, лекари, юристи и икономисти. Отново залагаме на балансиран екип, защото това е доказана формула за успех. Доверието се печели с работа и резултати. И то между избори, а не месец преди тях", допълва Сачева.
Андрей Гюров: Вече има седем разследвания за престъпления срещу политическите права на гражданите
21:17
Партиите продължават да формират листите за изборите: Кои политици ще се борят за народния вот?
20:08
Атанас Атанасов: Когато се правят наденици и се редят листи, най-добре е да не надничаме вътре
19:13
Крум Зарков: Без БСП не може и ние ще се отзовем, ако бъдем потърсени, но при спазването на ясни принципи
14:22
Радев за "Боташ": Благодаря на министър Трайков, който осъзна и призна за добрата идея и възможните ползи от този договор
14.03
Божанов: Тези хора не са виждали софтуер, не са виждали код, не са виждали ключ, ама излизат на трибуната и се упражняват
14.03
Психиатър за изборите: Младите хора са активни в социалните мрежи и се превръщат в двигател на силни емоционални реакции и кампании
14.03
Мая Манолова: Настояваме Трайчо Трайков незабавно да оттегли наредбата за новата формула за сградна инсталация
18:39
Даниел Митов: Това, което ме притеснява по случая "Петрохан" е самата система, която прозира, за да се стигне до там
13:11
Павела Митова: Заради неконсенсусен законопроект за възобновяемите енергийни източници е възможно да загубим 437 млн. евро по ПВУ
11:02
Финансов анализатор: Ценови таван на горивата крие риск, "Лукойл Нефтохим" не бива да е политически буфер
08:55
