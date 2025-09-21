ЗАРЕЖДАНЕ...
Депресията, стресът и тревожността водят до сърдечни проблеми и скъсяват живота
© Bulgaria ON AIR
Те могат да имат сериозни последици за здравето, включително сърдечни проблеми и намалена продължителност на живота с между 10 и 20 години.
"Ние живеем в най-комфортното за човека време, най-цивилизованото време с най-много удобства, но светът се променя толкова бързо и по такъв начин, че за човешкия ум, който има нужда от време да помисли, това е твърде голяма скорост, за да можем ние да се настрояваме. Отчасти това ни стресира и има последващ ефект", каза клиничният психолог д-р Велислава Донкина.
Тя обяснява, че стресът има както външни, така и вътрешни причини. В малки дози той е полезен – стимулира ни да се адаптираме и да развиваме нови умения.
Но когато е постоянен или прекомерен, той може да доведе до сериозни психически и физически проблеми, включително депресия, тревожност и сърдечно-съдови заболявания.
Едно от най-важните средства за справяне със стреса е социалната подкрепа и близкото общуване с другите хора.
"Едно от най-важните неща, което дава подкрепа и утеха и от което най-много страдаме, защото липсва, е социалната подкрепа, комуникацията, общуването. Близкото общуване, което не минава през някаква технология", каза д-р Донкина пред Bulgaria ON AIR.
Съвременният живот и социалните мрежи също увеличават стреса чрез създаването на нереални модели за успех и щастие.
Хората често се сравняват с другите и изграждат илюзии, които поддържат чрез постоянна активност и разсейване, страхувайки се да останат сами със себе си и собствените си мисли.
Още от категорията
/
Техник за инспекциите на асансьорите: Правят се на принципа – асансьорът върви ли? Върви. Слагаме печата и продължаваме нататък
09:38
Празник е!
08:38
Фасове, пластмасови сламки, бутилки и чашки: Какво остави българинът по морето след края на сезона?
20.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.