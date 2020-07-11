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Äåïóòàò: Ùå îïèòàò äà óáèÿò Áîðèñîâ!
Àâòîð: Åêèï Varna24.bg 19:07 / 11.07.2020Êîìåíòàðè (43)755
© ÁÃÍÅÑ
"Ïðèÿòåëè, ùå ñå îïèòàò äà óáèÿò Áîðèñîâ. Ìàôèÿòà, ñúçäàäåíà îò ÁÑÏ è ÄÏÑ 1992 ã., å îùå æèâà. Íå ìîãàò äà ïðîñòÿò íà Áîéêî, ÷å äîêàðà 34 åâðîëèäåðè çà èíòåãðàöèÿ íà Áàëêàíèòå.

×åðâåíèÿò ïðåçèäåíò èñêà äà íè âúðíå 75 ãîäèíè íàçàä è ñ äúðæàâåí ïðåâðàò äà óñòàíîâè êîìóíèñòè÷åñêà ñåëÿíäóðñêà äèêòàòóðà". Òîâà íàïèñà âúâ ôåéñáóê äåïóòàòúò Ãåîðãè Ìàðêîâ ïðåäè ìèíóòè.

Ïðåçèäåíòúò Ðóìåí Ðàäåâ ïî-ðàíî äíåñ ïîèñêà íåçàáàâíî îñòàâêèòå íà ïðàâèòåëñòâîòî íà Áîéêî Áîðèñîâ è íà ãëàâíèÿ ïðîêóðîð Èâàí Ãåøåâ. Äúðæàâíèÿò ãëàâà îòïðàâè èñêàíåòî íà èçâúíðåäíî îáðúùåíèå êúì íàöèÿòà îò "Äîíäóêîâ" 2.



Îùå ïî òåìàòà: îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 43
11.07.2020 Íîâ ïðîòåñò â Ñîôèÿ
10.07.2020 Ñåêðåòàðÿò íà ïðåçèäåíòà èçëèçà íà ñâîáîäà ñðåùó 20 000 ëåâà
10.07.2020 Ãåøåâ: Ðàäåâ àòàêóâà âúðõîâåíñòâîòî íà çàêîíà!
10.07.2020 Ïðåçèäåíòñêèÿò ñåêðåòàð Ïëàìåí Óçóíîâ âå÷å å ñ ïîâäèãíàòî îáâèíåíèå
10.07.2020 Ïîäãîòâÿëè àòåíòàò ñúñ ñíàéïåð ñðåùó Äåëÿí Ïååâñêè
09.07.2020 ×åòèðèìà çàäúðæàíè ñëåä àêöèÿòà äíåñ, Ãåøåâ ñ èíòåðåñåí êîìåíòàð
ïðåäèøíà ñòðàíèöà [ 1/8 ] ñëåäâàùàòà ñòðàíèöà






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Ïèè ñè õàï÷åòàòà Ãîøå ðŸ˜‚ðŸ¤£ðŸ˜‚
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Varna24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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05:59 / 09.07.2020
Îíêîëîãè÷íî çàáîëÿâàíå ïîìðà÷è ðàäîñòòà îò óñïåøíàòà áåëîäðîáíà òðàíñïëàíòàöèÿ íà Èëèÿíà îò Âàðíà, íóæíà å ñïåøíà ïîìîù!
09:32 / 10.07.2020
292 ñà íîâèòå ñëó÷àè íà êîðîíàâèðóñ ó íàñ, 18 âúâ Âàðíà
07:13 / 11.07.2020
Íîâ àáñîëþòåí àíòèðåêîðä! 330 íîâîçàðàçåíè ó íàñ, 21 îò òÿõ âúâ Âàðíà
09:36 / 10.07.2020
Ä-ð Ñèáèëà Ìàðèíîâà çà Ìàíãúðîâ: Íå ìîãà äà ãî íàðåêà ëåêàð, íàãúë å, îáèæäà è ëúæå!
14:30 / 09.07.2020
Îôèöèàëíî: Âèæòå êîè ìåðêè âúðíàõà ó íàñ è îòêîãà âëèçàò â ñèëà!
12:15 / 09.07.2020
×àëãà ôóðèÿ: Â äèñêîòåêèòå å êîøìàð!
13:09 / 10.07.2020
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Ãðèïíà åïèäåìèÿ îáõâàíà ñòðàíàòà
Ñêàíäàë â ïàðê "Ðîñåíåö"
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