ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Àíàëèçè
Âàðíà
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
Âñè÷êè
Áèçíåñ
Äðóãè
Èíñòèòóöèè
Êðèìèíàëíè
Îáùåñòâî
|Äåïóòàò: Ùå îïèòàò äà óáèÿò Áîðèñîâ!
×åðâåíèÿò ïðåçèäåíò èñêà äà íè âúðíå 75 ãîäèíè íàçàä è ñ äúðæàâåí ïðåâðàò äà óñòàíîâè êîìóíèñòè÷åñêà ñåëÿíäóðñêà äèêòàòóðà". Òîâà íàïèñà âúâ ôåéñáóê äåïóòàòúò Ãåîðãè Ìàðêîâ ïðåäè ìèíóòè.
Ïðåçèäåíòúò Ðóìåí Ðàäåâ ïî-ðàíî äíåñ ïîèñêà íåçàáàâíî îñòàâêèòå íà ïðàâèòåëñòâîòî íà Áîéêî Áîðèñîâ è íà ãëàâíèÿ ïðîêóðîð Èâàí Ãåøåâ. Äúðæàâíèÿò ãëàâà îòïðàâè èñêàíåòî íà èçâúíðåäíî îáðúùåíèå êúì íàöèÿòà îò "Äîíäóêîâ" 2.
|Îùå ïî òåìàòà:
|îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 43
|ïðåäèøíà ñòðàíèöà [ 1/8 ] ñëåäâàùàòà ñòðàíèöà
Êîìåíòàðè (43)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
Ïîêàæè: Âñè÷êè | Ñàìî íà ðåãèñòðèðàíè | Ìîèòå | Íà ïðèÿòåëè
ïðåäè 13 ìèí.
0
ïðåäè 26 ìèí.
+1
ïðåäè 28 ìèí.
+1
ïðåäè 28 ìèí.
+1
ïðåäè 31 ìèí.
+1
ïðåäè 33 ìèí.
+1
ïðåäè 43 ìèí.
0
ïðåäè 45 ìèí.
0
ïðåäè 1 ÷. è 3 ìèí.
+4
ïðåäè 1 ÷. è 10 ìèí.
+2
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Varna24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
240 ñà íîâèòå ñëó÷àè íà êîðîíàâèðóñ ó íàñ, 16 âúâ Âàðíà
05:59 / 09.07.2020
292 ñà íîâèòå ñëó÷àè íà êîðîíàâèðóñ ó íàñ, 18 âúâ Âàðíà
07:13 / 11.07.2020
Íîâ àáñîëþòåí àíòèðåêîðä! 330 íîâîçàðàçåíè ó íàñ, 21 îò òÿõ âúâ Âàðíà
09:36 / 10.07.2020
Îôèöèàëíî: Âèæòå êîè ìåðêè âúðíàõà ó íàñ è îòêîãà âëèçàò â ñèëà!
12:15 / 09.07.2020
×àëãà ôóðèÿ: Â äèñêîòåêèòå å êîøìàð!
13:09 / 10.07.2020
Àêòóàëíè òåìè
Àáîíàìåíò
Àíêåòà
Ñâàëè íà ñâîÿ òåëåôîí:
Ìà÷îâåòå ïî ÒÂ çà Android
Ìà÷îâåòå ïî ÒÂ çà iOS
Ìà÷îâåòå ïî ÒÂ çà Android
Ìà÷îâåòå ïî ÒÂ çà iOS