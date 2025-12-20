Това е вакханалия, да харчиш като луд с картечница. Така коментира темата с бюджета депутатът от ПП-ДБ Мартин Димитров в ефира на NOVA. Той анализира икономическото състояние на страната и очерта политическите позиции на формацията преди предстоящия вот.Димитров определи финансовата политика на сегашното правителство като "бюджетна вакханалия". Той посочи конкретни цифри за планираните нови заеми: "20 милиарда лева за 2026 г. и 19 милиарда за 2025 г. Общо 39 милиарда - това е вакханалия, да харчиш като луд с картечница".Депутатът защити предложението за еднократно индексиране на доходите с процента на годишната инфлация, като го нарече "политически компромис" за хората в бюджетната сфера, но подчерта, че икономиката е била претоварена от огромни разходи.Според Димитров, въпреки влизането на България в сухопътния Шенген, износът към ЕС пада. Той обвини властта в "тормоз над бизнеса", като даде пример с промени в Закона за ДДС. По думите му износът за дестинации, които нямат ДДС режим, се оскъпява с 20%, тъй като фирмите не могат да ползват данъчен кредит. "Вместо да си реализираме потенциала, ние сами пречим на износителите си", заяви той.Димитров беше категоричен, че ПП-ДБ влиза в изборите с цел първо място и мнозинство от над 121 депутати, което би позволило смяна на модела и избор на нов Висш съдебен съвет. На въпрос за бъдещо съвместно управление с ГЕРБ и ДПС, той отговори: "С Борисов и Пеевски не може да се управлява. Те създадоха модел, който трябва да бъде променен категорично. Чувствам се вече, че сме затънали в едно блато, от което се излиза със смели действия".Относно евентуален проект на президента Румен Радев, той го определи като "неродено Петко". За служебен премиер Димитров посочи Андрей Гюров като най-подходящ заради неговите качества, въпреки "нечестната атака" срещу него."Машинното гласуване е критично за честни избори в България", подчерта Димитров. Той обясни, че машините премахват "тъмната стаичка", не позволяват заснемане на бюлетини и ограничават купения вот.В края на разговора Димитров изрази притеснение от отстраняването на журналисти, които задават критични въпроси. "Силната, добрата журналистика е критичната. Тя трябва да бъде критична към всички, а не само към тези, които не ни харесват", завърши той.