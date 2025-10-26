Народният представител от "Възраждане" Коста Стоянов сигнализира за нераглементирано сметище от строителни отпадъци в местността Каратепе, район "Приморски", община Варна. По темата той внесе и запитване до министъра на околната среда и водите.По думите на депутат в района северно от Варна – между квартал "Виница" и селищно образувание "Лозите" – отново се извозват големи количества земна маса и строителни отпадъци, въпреки че мястото е общинска собственост и няма разрешение за подобна дейност."В имот с площ близо 9400 квадратни метра, стопанисван от община Варна, се изсипват тонове пръст, скална маса и камъни. На място се виждат тежкотоварни камиони и булдозери, които подготвят терена", посочва Коста Стоянов в официална позиция.Той твърди, че допускането на подобно замърсяване на общински терен е ясен знак за бездействие на местната власт, която по закон е длъжна да предотвратява образуването на нерегламентирани сметища."Хората от района са подали сигнал до общината, но строителната техника продължава да работи. Това е недопустимо", каза още народният представиетл от "Възраждане".Депутатът настоява Министерството на околната среда и водите да предприеме конкретни мерки за установяване и премахване на сметището, намиращо се в имот с кадастрален идентификатор 10135.2030.23 и статут "гори и храсти в земеделска земя"."Очаквам ясен отговор и действия. Няма как да говорим за опазване на природата, докато самите институции си прехвърлят отговорността", подчерта Стоянов.Междувременно народният представител от "Възраждане" е подал и пореден сигнал към община Варна.В него той съобщава за разбиването на пътя от разклона за "Добрева чешма" (от пътя Варна – Кичево) до с.о. Лозите, за което настоява местна администрация да предприеме съответните действия и да потърси отговорност на извършителите, включително и за възстановяване на разрушената настилка."Не може и няма да стоим безучастни, когато пред очите ни се случват подобни безчинства, които застрашават околната среда и спокойствието на граждани", категоричен е Стоянов.