Андрей Гюров относно ситуацията с намиращите се на летището военни самолети на САЩ, напрежението в Близкия изток и планираното му временно затваряне за граждански цели, предаде репортер на ФОКУС.
От трибуната на председателят на НС Рая Назарян съобщи, че на 25.02.2026 Гюров е подал писмо, че няма да може да присъства на днешното изслушване "заради организирането на изборите".
Депутатът от ГЕРБ Христо Гаджев заяви, че причината Гюров да не присъства в зала е, че е бил на партийна сбирка с новите областни управители - това било видно от тяхна снимка отпреди около 30 минути, след което поиска точката да бъде изместена като последна.
Министърът на транспорта Корман Исмаилов, който трябваше да бъде изслушан, също е пуснал писмо, в което уведомява депутатите, че ще пропусне изслушването поради "неотложни ангажименти". Ще бъдат изслушвани още служебния министър на външните работи Надежда Нейнски, служебния министър на отбрана Атанас Запрянов и изпълнителния директор на "Летище София“ ЕАД Иван Димитриев.
