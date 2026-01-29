Депутати се захващат да прекрояват Изборния кодекс
Припомняме, че вчера на извънредна правна комисия депутатите приеха предложението на "Възраждане" за ограничаване на гласуването на българските граждани извън държавите членки на ЕС. "Възраждане" искат да се ограничат до 20 секциите извън дипломатическите и консулските представителства.
Комисията не прие предложението на ПП-ДБ за връщане на машинния протокол при гласуването с машини. Предложението беше отхвърлено с 8 гласа "против", само 6 "за" и 3 "въздържал се".
