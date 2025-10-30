Сподели close
На второ четене в НС влизат промените в Закона за отбраната и въоръжените сили.

В Закона се регламентират обезщетенията при инциденти възникнали при изпълнение на служебните задължения и образователните стандарти при обучение.

Освен това ще бъде разгледан и проекта на процедурните правила за условията и реда за предлагане на кандидати за генерален директор на Българската телеграфна агенция.