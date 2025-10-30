ЗАРЕЖДАНЕ...
Депутатите гласуват промени в Закона за отбраната
©
В Закона се регламентират обезщетенията при инциденти възникнали при изпълнение на служебните задължения и образователните стандарти при обучение.
Освен това ще бъде разгледан и проекта на процедурните правила за условията и реда за предлагане на кандидати за генерален директор на Българската телеграфна агенция.
Още от категорията
/
Румяна Бъчварова за "Лукойл" и Бюджет 2026: Съществени фактори, които могат да предизвикат обществено недоволство и да ни поставят в кризисна ситуация
29.10
Любомир Гетов: България не е най-добрият от конкурентна гледна точка трудов пазар за хората от Централна Азия
29.10
Важна новина от НОИ
29.10
Министъра на правосъдието ще организира подбора на трима кандидати за европейски прокурор от България
29.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Румяна Бъчварова за "Лукойл" и Бюджет 2026: Съществени фактори, к...
22:28 / 29.10.2025
Доц. Филип Филипов за труса в Турция: Със сигурност ще има по-сил...
22:28 / 29.10.2025
Любомир Гетов: България не е най-добрият от конкурентна гледна то...
22:28 / 29.10.2025
Банка ДСК: Имаме проблем с приложението!
21:22 / 29.10.2025
Шефът на КНСБ: Господин Домусчиев да се опита да живее с 540 евро...
21:17 / 29.10.2025
Д-р Брънзалов: Пак ще бъдем на опашката в ЕС!
21:17 / 29.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.