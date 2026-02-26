Депутатите издирват служебния премиер Гюров: Искат да изпратят екип в МС, който да провери как е
В дневния ред бе заложено по темата да бъдат изслушани служебният министър-председател Андрей Гюров, служебният министър на външните работи Надежда Нейнски, служебният министър на транспорта и съобщенията Корман Исмаилов, служебният министър на отбраната Атанас Запрянов и изпълнителният директор на "Летище София" ЕАД Иван Димитриев.
В хода на заседанието председателят на Народното събрание Рая Назарян съобщи, че на 25.02.2026 г. Гюров е изпратил писмо, с което уведомява, че няма да може да присъства на днешното изслушване "заради организирането на изборите". Министърът на транспорта Корман Исмаилов също е изпратил писмо, в което уведомява депутатите, че ще пропусне изслушването поради "неотложни ангажименти".
Точката бе преместена от втора на последна в дневния ред с цел да бъде осигурено присъствието на служебния премиер, но това не се случи. Парламентът дори задължи Гюров да се яви в Народното събрание за участие в изслушването. Предложението направи Тошко Йорданов от "Има такъв народ".
"Темата е важна, да задължим Гюров да дойде в парламента. Стига е ритал с Бербатов като някакъв хлапак из коридорите на Министерския съвет футбол", коментира той.
От своя страна председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев поиска Тошко Йорданов да бъде отстранен за три заседания.
Зам.-председателят на Народното събрание Цончо Ганев информира, че е направил опит да се свърже с Министерския съвет, но оттам не отговарят. Той помоли парламентарната администрация да се свърже с МВР и да бъде изпратен екип в сградата на Министерския съвет, който да провери дали всичко е наред и дали няма извънредна ситуация.
В пленарната зала присъстват служебният министър на отбраната Атанас Запрянов, министърът на външните работи Надежда Нейнски и изпълнителният директор на "Летище София" ЕАД Иван Димитриев, който обаче с решение на Народното събрание бе освободен от участие и напусна заседанието.
