Костадин Ангелов, предаде репортер ФОКУС.
Следващото пленарно заседание ще бъде от 14 януари 2026 година. Това прави 25 дни ваканция за депутатите, считано от днес.
Влизането в седмицата на коледните празници забавя и отлага за след Нова година стъпката, с която президентът Румен Радев ще продължи процедурата по връчването на първия мандат.
Депутатите излизат в 25-дневна ваканция
© Булфото
Още по темата
/
Делян Пеевски: Вчера се наложи да спасяваме Асен Василев, положението е много тежко. Януари и февруари ще бъдат трудни
18.12
КС допусна за разглеждане делата срещу отнетите правомощия на президента да назначава шефовете на ДАР, ДАНС и ДАТО
16.12
Експерти: Агресивният език в Народното събрание не е спонтанен. Това е форма на политически маркетинг
14.12
Парламентарната група на ГЕРБ внесе искане за преустановяване на временната комисия за разследване на дейността на Джордж и Александър Сорос
05.12
Още от категорията
/
Жечо Станков: Собствениците ще могат да се възползват от финансиране за саниране и повишаване на енергийната ефективност
13:38
Проф. Донка Байкова: Натрупаните допълнителни килограми обикновено се редуцират при по-лек режим на хранене още в първата седмица след празниците
12:35
Ивелин Михайлов: Ако се приемат поправките в изборния кодекс, както ги гласуваха на първо четене, Тодор Живково време ще ни се стори демократично
11:21
Президентът Радев: Властта, която налагаше насила своите интереси и решения, следва да носи политическата си отговорност докрай
11:18
Бившият директор на НСО: Заради един човек да променяме цяла система – това е като заради Илия да намразим свети Илия. Така национална сигурност не се изгражда
09:22
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.