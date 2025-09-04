ЗАРЕЖДАНЕ...
Депутатите отхвърлиха ветото на Радев върху промените в Закона за държавната собственост
Ветото беше отхвърлено с 63 гласа "за" от ГЕРБ-СДС, 27 от ДПС-Ново начало, 17 от БСП и 16 от ИТН.
С против гласуваха 22 депутати от ПП-ДБ.
Припомняме, че президентът Радев призова НС да подкрепи ветото му върху промените в Закона за държавната собственост. Тя бяха приети в последния работен ден на Народното събрание преди лятната ваканция. Държавният глава счита, че приетите в последния момент, на 31 юли 2025 г. промени, отнемат установени в закон гаранции при осъществяване на определени разпоредителни сделки с имущество, поверено на държавата.
