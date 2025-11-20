Народните представители одобриха на първо четене бюджета на Държавно обществено осигуряване (ДОО). Това стана с 129 гласа "за", 89 ''против'', "въздържали се" нямаше, предаде репортер наСрокът между първо и второ четене на ДОО депутатите гласуваха да бъде намален на 4 дни с 128 гласа "за", 88 "против", "въздържали се" нямаше.С това депутатите отхвърлиха първата точка, заложена в дневния ред и се захванаха с втората- гласуване на бюджета на НЗОК.